Saint-Laurent-l'Abbaye Vide-maison à Saint-Laurent-l’Abbaye Maison Jeanne Pautrat Saint-Laurent-l’Abbaye, 1 juillet 2023, Saint-Laurent-l'Abbaye. Vide-maison à Saint-Laurent-l’Abbaye Samedi 1 juillet, 09h00 Maison Jeanne Pautrat entrée libre La Camosine, accompagnée de l’ASPAS (Association de Sauvegarde et de Promotion de l’Abbaye et du Site), organise le vide-maison de la maison de Jeanne Pautrat. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l’ASPAS pour la restauration de l’abbaye de Saint-Laurent. Maison Jeanne Pautrat rue gâteau, 58120 Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.36.13.23 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@camosine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

