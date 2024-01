ATELIER EN FAMILLE / Jeanne d’Arc, dérivée, déclinée, démultipliée et recréée Maison Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIER EN FAMILLE / Jeanne d’Arc, dérivée, déclinée, démultipliée et recréée Maison Jeanne d’Arc Orléans, 5 mars 2024, Orléans. ATELIER EN FAMILLE / Jeanne d’Arc, dérivée, déclinée, démultipliée et recréée 5 et 7 mars 2024 Maison Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-07T14:30:00+01:00 – 2024-03-07T16:00:00+01:00 ATELIER EN FAMILLE / Jeanne d’Arc, dérivée, déclinée, démultipliée et recréée Aviez-vous remarqué que figures historiques et œuvres sont souvent utilisées pour vendre des produits? C’est le cas de Jeanne d’Arc, inépuisable source d’inspiration. Ses multiples représentations se retrouvent sous toute forme depuis le XIXe siècle. Tout en découvrant sa collection d’objets dérivés, le Centre Jeanne d’Arc vous propose de créer des objets déclinés, décorés à partir de son fonds d’images. Mardi 5 mars à 14h30

Mardi 5 mars à 14h30

Jeudi 7 mars à 14h30

Maison Jeanne d'Arc
3 place du Général-de-Gaulle, Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire

