JEP 23 / RENCONTRE / « Intemporelle » Maison Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans JEP 23 / RENCONTRE / « Intemporelle » Maison Jeanne d’Arc Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. JEP 23 / RENCONTRE / « Intemporelle » Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Maison Jeanne d’Arc Jauge limitée, retrait des contremarques sur place 30 min avant l’animation JEP 23 / RENCONTRE / « Intemporelle » Une sculpture peut-elle vivre et évoluer à travers les âges ? Se parer d’une écharpe ou bien encore être réinventée par un artiste ?

C’est le cas de la célèbre statue de Jeanne d’Arc réalisée par la princesse Marie d’Orléans ! Depuis sa création en 1837, cette œuvre a été reprise par plusieurs artistes et sur de nombreux supports (vinyles, album, manga, publicité…) la rendant encore vivante aujourd’hui !

(Re)découvrez cette œuvre emblématique de la ville qui n’a pas fini de vous livrer ses secrets ! Gratuit / Jauge limitée

Retrait des contremarques sur place 30 min avant l’animation

Visite et rencontre au Centre Jeanne d’Arc Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 rencontre statue © Christophe Camus Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison Jeanne d'Arc Adresse 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Maison Jeanne d'Arc Orléans

Maison Jeanne d'Arc Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/