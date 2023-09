Visite libre de la Maison de Jeanne d’Arc Maison Jeanne d’Arc Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite libre de la Maison de Jeanne d’Arc 16 et 17 septembre Maison Jeanne d’Arc Jauge limitée par séance, durée : film de 15 min

(Re)découvrez la vie de Jeanne d’Arc grâce à la salle multimédia comprenant des bornes interactives, une chronologie, une cartographie et un film qui lui est consacré, à l’intérieur de la Maison de Jeanne d’Arc.

Maison Jeanne d’Arc 3 place de-Gaulle, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 32 63 http://ville-orleans.fr Hébergée par Jacques Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, Jeanne d’Arc séjourne en ces lieux durant le siège de 1429. Le bâtiment d’origine connait des modifications à la Renaissance et fait l’objet d’un recul de plusieurs mètres en 1909 pour permettre l’élargissement de la rue du Tabour. Après avoir avoir été fortement endommagé par les bombardements et l’incendie de juin 1940, sa reconstruction est décidée en 1961, sur une parcelle plus réduite. En 1965, l’actuel bâtiment dont A. Malraux a posé la première pierre, est achevé et consacré à Jeanne d’Arc. Elle abrite aujourd’hui une salle multimédia (salle de projection, bornes interactives, cartographie et chronologie) et un centre de recherche et de documentation consacrés à Jeanne d’Arc à l’étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Fabrique Créative – CJA Salle multimédia MJA