Orléans ATELIER JEUNE PUBLIC / Il y a 100 ans, c’était comment ? Maison Jeanne d’Arc Orléans, 27 avril 2023, Orléans. ATELIER JEUNE PUBLIC / Il y a 100 ans, c’était comment ? 27 et 28 avril Maison Jeanne d’Arc Sur réservation / Inclus dans le pass musées ou le billet d’entrée ATELIER JEUNE PUBLIC / Il y a 100 ans, c’était comment ? Les fêtes de Jeanne d’Arc en 1923

Cortège, cérémonies, retraite aux flambeaux, concerts, concours… La ville décorée célébrait la Pucelle. Remontez le temps en explorant les archives du centre de recherches.

Atelier en binôme adulte-enfant (8-12 ans) Réservation uniquement pour les enfants. Jeudi 27 avril 14h

Vendredi 28 avril 10h Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2024852012840400454 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T15:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T15:30:00+02:00

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T11:30:00+02:00

