Soirée théâtrale et musicale en trois actes dans la cour de la Maison Jean Vilar Samedi 13 mai, 18h00 Maison Jean Vilar Entrée libre

Pour la Nuit des Musées 2023, la Maison Jean Vilar accueille une programmation musicale et théâtrale proposée par le Conservatoire du Grand Avignon, la délégation E.A.T Méditerranée et le collectif La Réplique.

Au programme : un hommage au compositeur György Ligeti avec une performance du Poème Symphonique pour 100 métronomes, deux extraits de pièces issus de la sélection 2022 des EAT-Méditerranée (Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre) et une traversée dans l’histoire de l’aventure du TNP (Théâtre National Populaire), sera proposée par le groupe adultes du Conservatoire du Grand Avignon.

[ Soirée en extérieur dans la calade de la Maison Jean Vilar ]

18H-18H30

Performance Poème symphonique pour 100 métronomes de György Ligeti

Notes de service de Jean Vilar

En hommage au compositeur György Ligeti, une performance du Poème Symphonique pour 100 métronomes sera accompagnée par les comédiens du groupe adultes sur un choix de textes dans les Notes de service de Jean Vilar.

Un projet d’Andrea Corazziari, professeur de piano, David Coubes, professeur de composition électro-acoustique et MAO et Grégoire Rolland, professeur de composition avec la complicité des classes de formation musicale du Conservatoire du Grand Avignon

Mise en voix des textes par Stephen Pisani

Avec la participation des élèves musiciens du Conservatoire du Grand Avignon

Elèves adultes théâtre du Conservatoire du Grand Avignon : Amparo Aliena, Claudine Baille, Nadia Benslimane, Stéphane Bouinot, Lucie Favier, Gladys Goudou, Sophie Hémin, Thibault Halter, Karine Herbrecht, David Péron, Lucie Rage, Alexia Ridez, Imen Saïdi, Céline Sanpedro et Bernard Sentucq.

19H-19H20 et 19H30-19H50

Lectures de textes contemporains

Délégation EAT Méditerranée

par des comédiens du collectif La Réplique (Marseille)

Deux extraits de pièces issus de la sélection 2022 des EAT-Méditerranée (Ecrivaines et Ecrivains Associés du Théâtre) pour le Printemps des Poètes seront interprétés par des comédiennes et comédiens du collectif La Réplique. Ils feront résonner le rythme de deux écritures singulières : celle d’Annick Latour dans Dehors un hêtre et de Michel Caron dans Mémoires éphémères.

La poésie, au-delà des mots, nimbe les histoires qui se racontent. Et, comme disait Jean Vilar, « La poésie a toujours le dernier mot, le théâtre est le chant dithyrambique de nos désirs profonds ou de nos railleries ».

20H30-21H15

Le TNP, quelle aventure !

Une pièce de et mise en scène par Stephen Pisani

d’après les écrits et la vie de Jean Vilar, Maria Casarès et Gérard Philipe

Accompagnement piano d’Andrea Corazziari

Une traversée dans l’histoire de l’aventure du TNP (Théâtre National Populaire), par le groupe adultes du Conservatoire du Grand Avignon.

travers l’évocation de ce projet que Jean Vilar s’est attaché à bâtir et à consolider tout au long de sa carrière, la troupe de comédiens s’interroge sur ce qu’il reste encore aujourd’hui de ce théâtre populaire. Et le réinvente à sa façon !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

