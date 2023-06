OuVERTures / Les Epopées / Les Jardins Musicaux Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne, 9 juillet 2023, Bazoches-sur-Guyonne.

OuVERTures / Les Epopées / Les Jardins Musicaux Dimanche 9 juillet, 15h00 Maison Jean-Monnet

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation. Après Noces Champêtres (2020), Autour des Fables (2021) et Autour de Molière (2022).

Les Epopées créent et présentent à l’été 2023 un nouveau programme musical Les Jardins Musicaux, dont les oeuvres font honneur au thème des parcs et jardins. En écho aux floraisons estivales, Stéphane Fuget invite les compositeurs Jean-Philippe Rameau, François Couperin et Philibert de Lavigne pour imaginer un programme autour des fleurs, des arbres et autre curiosités naturelles qu’ils ont mises en musique. À l’ombre des arbres, un petit ensemble vocal et instrumental fera refleurir cette musique !

Maison Jean-Monnet 7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 12 43 http://www.ajmonnet.eu/ http://www.facebook.com/maisonjeanmonnet Considéré comme un de pères fondateurs de la Communauté européenne, Jean Monnet a vécu dans cette maison de 1945 à sa mort en 1979. C’est là qu’il a rédigé, avec ses collaborateurs, dans les derniers jours d’avril 1950, les grands principes qui allaient servir de pierre angulaire à la construction européenne : la déclaration historique que Robert Schuman devait adresser à l’Europe le 9 mai, proposant la création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) et jetant ainsi les bases de la Communauté européenne. Dans cette maison au cadre verdoyant et chaleureux, les plus grands hommes du XXe siècle sont venus lui rendre visite. Toute sa vie, il a lutté contre les divisions pour créer l’union, la prospérité et la paix entre les peuples d’Europe. Sa demeure au toit de chaume est le témoin symbolique du destin d’un homme et de la réussite d’une idée : l’Europe. Par la route (D13 et D34) ou sentier pédestre (chemin des Bruyères / chemin du Saint-Sacrement) Pas de desserte par transport en commun Signalisation routière du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T16:00:00+02:00

© Les Epopées