Bal des galettes avec FolK à BourK

Vendredi 5 janvier 2024, 20h30
Maison Jean-Marie Vianney, Bourg-en-Bresse (01)
7€ plein tarif, 5€ adhérents

Bal folk avec le groupe des musiciens de FolK à BourK de 20h30 à 22h30, et plus si affinités.

Répertoire de danses varié avec possibilité de danses « à la demande »

7€ plein tarif, 5€ pour les adhérents (adhésion annuelle 20€), compris dans le forfait annuel pour les abonnées (80€ pour l'accès à tous les ateliers dont débutants et bals du vendredi soir – en plus de l'abonnement à 20€).

Maison Jean-Marie Vianney
29, Rue du Docteur Nodet
01000 Bourg-en-Bresse, France

