Bal folk du Père Noël Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) Bal folk du Père Noël Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01), 1 décembre 2023, . Bal folk du Père Noël Vendredi 1 décembre, 20h30 Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) 7€ plein tarif, 5€ adhérents Vendredi 1er décembre à 20h30, bal folk du Père Noël avec sur scène les musiciens de FolK à BourK. Répertoire varié (plus de 100 titres à leur répertoire) et possibilité de danses « à la demande ». Prévoyez un petit accessoire clin d’oeil à la période de Noël, ou carrément un déguisement. Nous présenterons au cours de cette soirée le programme 2024 des activités de FolK à BourK. Ne soyez pas étonné, ce sont les salles de l’évéché qui nous accueillent (salle des Pays de l’Ain) au 27/29 rue du Dr Nodet. Parking assuré. source : événement Bal folk du Père Noël publié sur AgendaTrad Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) 27, Rue du Docteur Nodet

Maison Jean-Marie Viannet, 01000 Bourg-en-Bresse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46350 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T00:30:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) Adresse 27, Rue du Docteur Nodet Maison Jean-Marie Viannet, 01000 Bourg-en-Bresse, France Age max 110 Lieu Ville Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) latitude longitude 46.193654;5.221608

Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//