Bal folk avec L’Eire de Rien Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) Bal folk avec L’Eire de Rien Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01), 3 novembre 2023, . Bal folk avec L’Eire de Rien Vendredi 3 novembre, 20h30 Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) 7€ plein tarif, 5€ adhérents Ce 3 novembre, pour notre bal du 1er vendredi du mois, les musiciens de l’Eire de Rien seront sur scène (de 20h30 à 23h environ). Outre les classiques scottiches, cercles circassiens… d’autres danses très variées: -valse à 5 temps; -bourrées 2 et 3 temps; -rondeau; -branle carré de Bresse; -hornpipe -branle d’Ossau -kost ar c’hoad -… Bref, il y en aura pour tous les goûts. C’est au 27/29 rue du Dr Nodet à Bourg-en-Bresse, parking facile (salles de l’évéché, ne soyez pas surpris). Tarif plein 7€, tarif réduit 5€ pour les adhérents (adhésion annuelle 20€), inclus dans le forfait annuel toutes activités (80€ en plus de l’adhésion). source : événement Bal folk avec L’Eire de Rien publié sur AgendaTrad Maison Jean-Marie Viannet, Bourg-en-Bresse (01) 27, Rue du Docteur Nodet

