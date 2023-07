Saison d’été à la Maison Cocteau / Orchestre national d’Île-de-France Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt, 26 août 2023, Milly-la-Forêt.

Dans le cadre de Mon été, ma région et de l’été culturel, l’Orchestre national d’Île-de-France programme des concerts de musique de chambre partout et pour tous dans toute la région ! Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre se produiront en plein air dans les espaces publics, les jardins ou les parcs. Ils joueront également pour différents publics, notamment dans les maisons de retraite.

Programme original de Marc-Olivier Dupin

Maison Jean Cocteau 15 Rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T18:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:30:00+02:00

Christophe Urbain / Belleville.eu