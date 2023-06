Accord boisé Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt, 1 juillet 2023, Milly-la-Forêt.

Accord boisé 1 juillet – 27 août Maison Jean Cocteau Tarifs de la Maison, incluant le jardin, la visite guidée de la Maison : de 6,50€ (réduit) à 9,50€ (tarif plein). Visite du jardin seul : 3€

Une installation de la céramiste Murielle Joubert

Pour Jardins Ouverts, Murielle Joubert a choisi de rejoindre Jean Cocteau côté jardin. Elle présentera trois oeuvres originales placées dans le jardin de la Maison Jean Cocteau, invitation à la promenade et à la poésie.

De l’arbre entité dehors au bois utilisé dedans, c’est un focus sur le végétal qui nourrit aussi nos jardins intérieurs.

Trois installations :

– Note de tête : cinq totems de céramique correspondant à cinq organisations de feuillage, clin d’oeil aux simples qui décorent la chapelle Saint-Blaise-des-Simples peinte par Cocteau

– Note de coeur : tapis de feuilles de chêne en porcelaine émaillée et branches de chêne peintes

– Note de fond : petit théâtre de verdure, parquet chêne, structure de fauteil en bois et branche peinte

La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu'il a habitée jusqu'à sa mort en 1963, appartient au Conseil régional d'Ile-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l'association Maison Cocteau, qui l'a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L'association a restauré la maison et l'a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l'histoire des arts du XXe siècle. L'artiste extrêmement fécond, qui n'a cessé de travailler jusqu'à sa mort, a été l'ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l'agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l'apport de cet artiste du XXe siècle, c'est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-27T11:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

installation céramique

Murielle Joubert