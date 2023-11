Comment trouver le bon repreneur pour mon entreprise ? Maison Jane Limousin, Communauté de communes Briance Combade Châteauneuf-la-Forêt, 6 novembre 2023, Châteauneuf-la-Forêt.

Le PETR du Pays Monts et Barrages, en partenariat avec les chambres consulaires (CCI, CMA) et l’URSCOP (Union Régionale des SCOP), organise un cycle de réunions d’information thématiques autour de la transmission d’entreprise.

Ces réunions de sensibilisation ont pour objectif de donner aux chefs d’entreprise ayant un projet de transmission les clés pour le concrétiser grâce à des apports théoriques, des mises en relation avec des experts et acteurs de l’accompagnement, ainsi que des témoignages de cédants.

La troisième réunion de ce cycle aura lieu le 6 novembre à 18H dans les locaux de la Communauté de communes Briance Combade à Châteauneuf-la-Forêt. Elle portera sur la thématique suivante : « Comment trouver le bon repreneur ? ».

Au programme : présentation par les experts de la transmission des éléments clés pour sélectionner le bon repreneur et témoignages de cédants.

Vous envisagez de transmettre votre entreprise ? Inscrivez-vous !

Maison Jane Limousin, Communauté de communes Briance Combade 12 Av. Amédée Tarrade, 87130 Châteauneuf-la-Forêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

