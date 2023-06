Visite libre de la maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la dernière demeure du poète. Pendant tout le week-end, la visite est libre et gratuite.

La Maison Jacques Prévert à Omonville-la-Petite a été le dernier refuge du poète. La maison et son jardin ont gardé l'empreinte de son propriétaire. L'atelier vous plonge dans l'intimité du poète ; il permet de percevoir son quotidien et de vous imprégner de l'atmosphère dans laquelle il aimait travailler. Une collection d'œuvres originales illustre l'étonnant parcours artistique de Jacques Prévert (collages, archives éditoriales). Un film retrace les moments clés de la vie de Jacques Prévert.

