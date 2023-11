[Théâtre] Féminines Maison Jacques Prévert Dieppe, 16 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

C’est l’histoire d’une poignée de femmes qui vivent une aventure qui les dépasse. D’une kermesse à Reims en 1968 à la coupe du monde de football à Taipei en 1978, ces femmes vont écrire un épisode décisif de l’histoire mondiale du sport totalement passé sous silence. Il s’agit aussi de raconter des trajectoires personnelles, des positionnements et des constructions individuels face à un déterminisme social extrêmement présent. Cette dramaturgie du réel où l’engagement et la création sont étroitement liés prendra la forme d’une comédie avec l’atmosphère de joie et de plaisir qui peut parfois accompagner des compétitions sportives.

L’autrice a été récompensée par le Molière 2022 pour ce spectacle.

Entrée libre..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Maison Jacques Prévert Rue Montigny

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



It’s the story of a handful of women who live an adventure that goes beyond them. From a fair in Reims in 1968 to the 1978 Football World Cup in Taipei, these women will write a decisive episode in the world history of sport that has been totally overlooked. It’s also about recounting personal trajectories, individual positions and constructions in the face of an extremely present social determinism. This dramaturgy of reality, in which commitment and creation are closely linked, will take the form of a comedy, with the atmosphere of joy and pleasure that can sometimes accompany sporting competitions.

The author was awarded the Molière 2022 for this show.

Admission free.

Esta es la historia de un puñado de mujeres que se embarcan en una aventura más grande que ellas mismas. Desde una feria en Reims en 1968 hasta la Copa del Mundo de fútbol en Taipei en 1978, estas mujeres escribirán un episodio decisivo de la historia mundial del deporte que ha quedado completamente sin contar. Es también una historia de trayectorias personales, de posiciones y construcciones individuales frente a un determinismo social extremadamente presente. Esta dramaturgia de la realidad, en la que compromiso y creación están estrechamente ligados, tomará la forma de una comedia con el ambiente de alegría y placer que a veces puede acompañar a las competiciones deportivas.

El dramaturgo obtuvo el premio Molière 2022 por esta producción.

La entrada es gratuita.

Es ist die Geschichte einer Handvoll Frauen, die ein Abenteuer erleben, das sie überfordert. Von einer Kirmes in Reims 1968 bis zur Fußballweltmeisterschaft in Taipeh 1978 schreiben diese Frauen eine entscheidende Episode in der Weltgeschichte des Sports, die völlig unter den Teppich gekehrt wurde. Es geht auch darum, von persönlichen Werdegängen, individuellen Positionierungen und Konstruktionen angesichts eines extrem präsenten sozialen Determinismus zu erzählen. Diese Dramaturgie der Realität, in der Engagement und Kreation eng miteinander verbunden sind, wird die Form einer Komödie annehmen, mit der Atmosphäre von Freude und Spaß, die sportliche Wettkämpfe manchmal begleiten kann.

Die Autorin wurde für dieses Stück mit dem Molière 2022 ausgezeichnet.

Freier Eintritt.

