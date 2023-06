Buvette, pique-nique et restauration à la Maison Jacques Copeau Maison Jacques Copeau Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Jacques Copeau 16 et 17 septembre Maison Jacques Copeau Entrée libre Un espace de convivialité avec buvette accueille les visiteurs dans les jardins de la Maison Jacques Copeau. Il est possible d’y faire halte, en famille ou entre amis, d’apporter un déjeuner tiré du sac, ou d’acheter sur place vins de Pernand, boissons et gaufres maison. Maison Jacques Copeau 4 rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 80 22 17 01 http://www.maisonjacquescopeau.fr Aujourd’hui laboratoire pour les comédiens et les metteurs en scène, la résidence – labellisée Maison des Illustres – où Jacques Copeau et ses « Copiaus » s’installèrent dans les années 1920, est plus que jamais un espace de vie, de paroles poétiques, de création et de formation théâtrales. présence d’un parking en bas de la Maison. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

