Visites animées de la Maison Jacques Copeau 16 et 17 septembre Maison Jacques Copeau Réservation, 30 personnes maximum

Une figure majeure de l’art du XXe siècle, un lieu vivant de création qui a marqué l’histoire, une aventure théâtrale pionnière : venez découvrir Jacques Copeau, sa maison et la troupe des Copiaus, implantée au cœur du village en 1925.

La visite sera ponctuée d’happenings artistiques, par de jeunes comédiens et la troupe des enfants de Pernand.

Horaires de départ des visites : 11h, 14h15, 16h et 17h15, durée des visites 1h.

Visites animées par la Maison Jacques Copeau.

Maison Jacques Copeau 4 rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 80 22 17 01 http://www.maisonjacquescopeau.fr [{« type »: « email », « value »: « maisonjacquescopeau@gmail.com »}] Aujourd’hui laboratoire pour les comédiens et les metteurs en scène, la résidence – labellisée Maison des Illustres – où Jacques Copeau et ses « Copiaus » s’installèrent dans les années 1920, est plus que jamais un espace de vie, de paroles poétiques, de création et de formation théâtrales. présence d’un parking en bas de la Maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:15:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00

Maison Jacques Copeau visite

© Maison Jacques Copeau