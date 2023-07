Visite commentée Maison Jacques Coeur Maison Jacques Coeur L’Arbresle Catégories d’Évènement: L'Arbresle

Rhône Visite commentée Maison Jacques Coeur Maison Jacques Coeur L’Arbresle, 16 septembre 2023, L'Arbresle. Visite commentée Maison Jacques Coeur 16 et 17 septembre Maison Jacques Coeur Visite gratuite Déambulez dans les extérieurs de cette maison, inscrite dans la liste des Monuments Historiques, de style Renaissance française du début du XVIe siècle et faites connaissance avec les illustres personnages qui l’ont occupée.

Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent dans la région, serait régulièrement descendu dans cette bâtisse, mélange de style gothique civil et d’influence italienne. Maison Jacques Coeur 14 rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 https://www.amis-arbresle.com Maison de type renaissance avec un mélange de style gothique civil et d’influence italienne. Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent dans la région y serait descendu souvent lors de la visite de ces dernières, d’après la tradition. Elle a eu également pour occupant le cardinal d’Epinay en 1498, en attente de son poste d’archevêque de Lyon. Le guide raconte l’histoire de cette demeure. Gare SNCF à 500m et place Sapéon, parking gratuit avec horodateur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

