Espace Michel Serres, le vendredi 3 décembre à 14:00

Sous réserve de l’adhésion à Vélo-Cité, vous trouverez lors de ces ateliers un accompagnement à la réparation de votre deux-roues, la possibilité de faire réaliser un marquage bicycode et plein d’infos utiles, notamment sur le prêt gratuit de vélos métropolitains.

sous réserve de l’adhésion à l’association Vélo-Cité (annuelle 5 €)

Atelier de la Maison itinérante du vélo Rive Droite Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T17:00:00

