Tous.tes à vélo ! la grande convergence Samedi 17 juin, 14h10 MAISON ITINERANTE DU VELO http://tousavelo.velo-cite.org/

Au départ de la Maison itinérante du vélo, préparez-vous pour une journée inoubliable de vélorution collective à Bordeaux et dans sa métropole avec la convergence Tous•tes à vélo !

Rejoignez des centaines de cyclistes venus de toute la métropole et au-delà pour pédaler et militer dans une atmosphère festive et joyeuse.

Organisé grâce à la collaboration de nombreuses associations cyclistes, maisons du vélo et mairies, cet événement est l’occasion de montrer l’importance de la pratique du vélo dans nos villes et la nécessité de créer des infrastructures sécurisées pour les cyclistes.

Que vous soyez seul•e, en famille, entre ami•e•s, choisissez votre point de départ près de chez vous et rejoignez l’un des cortèges de la métropole pour converger ensemble vers le parc du Vivier à Mérignac.

MAISON ITINERANTE DU VELO 3 avenue du président vincent auriol cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:10:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

