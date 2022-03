Maison itinérante des mobilités Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Maison itinérante des mobilités Espace Michel Serres, 6 avril 2022, Bassens. Maison itinérante des mobilités

du mercredi 6 avril au samedi 9 avril à Espace Michel Serres

Sous réserve de l’adhésion à Vélo-Cité, vous trouverez lors de ces ateliers un accompagnement à la réparation de votre deux roues, la possibilité de faire réaliser un marquage bicycode et plein d’infos utiles, notamment sur le prêt gratuit de vélos métropolitains. Renseignements : 05 56 81 63 89 [http://velo-cite.org](http://velo-cite.org) contact@velo-cite.org Vous trouverez lors de ces ateliers un accompagnement à la réparation de votre deux roues, la possibilité de faire réaliser un marquage bicycode et plein d’infos utiles Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse 1 rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Espace Michel Serres Bassens Departement Gironde

Espace Michel Serres Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Maison itinérante des mobilités Espace Michel Serres 2022-04-06 was last modified: by Maison itinérante des mobilités Espace Michel Serres Espace Michel Serres 6 avril 2022 Bassens Espace Michel Serres Bassens

Bassens Gironde