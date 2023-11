Cet évènement est passé Rencontre-débat « Défendre les artistes et les opposant·e·s politique face aux régimes dictatoriaux » Maison internationale des associations Genève Catégorie d’Évènement: Genève Rencontre-débat « Défendre les artistes et les opposant·e·s politique face aux régimes dictatoriaux » Maison internationale des associations Genève, 15 novembre 2023, Genève. Rencontre-débat « Défendre les artistes et les opposant·e·s politique face aux régimes dictatoriaux » Mercredi 15 novembre, 19h00 Maison internationale des associations Gratuit Avec des interventions du Prof. Patrick Sériot, Président Mémorial-Suisse, Jorge Gajardo, historien du théâtre, Olivier Desvoignes et Marianne Guarino-Huet, prof. associé‚e÷s HEAD, Patrick Auderset, historien.

Pour marquer l’aboutissement de l’inventaire des archives de la section genevoise de l’Association internationale de défense des artistes (AIDA), le Collège du travail organise une rencontre-débat qui reviendra sur les manifestations de solidarité organisées à Genève dès la fin des années 1970 pour dénoncer la répression exercée par des régimes dictatoriaux en Amérique latine et dans les pays de l’Est. Quelles étaient les actions menées? Avec quels objectifs et quels impacts?Aujourd’hui, alors que de nombreux Etats répriment toute contestation, nous nous interrogerons sur les formes de solidarité actuelles.

Inscription souhaitée : info@collegedutravail.ch

Vous trouverez davantage d'explications dans le programme Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

Manifestation en faveur des artistes disparu·e·s en Argentine, Photographie Berinda Pizurki. Fonds AIDA, Collège du travail.

