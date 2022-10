Atelier de sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD) Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Atelier de sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD) Maison internationale des associations, 20 octobre 2022, Genève. Atelier de sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD) Jeudi 20 octobre, 10h00 Maison internationale des associations

Gratuit

À quoi ressemblera le monde en 2030? Le 2030 SDGs Game est un atelier ludique gratuit qui incite à la réflexion et à la sensibilisation. handicap moteur mi Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Jonction Genève 1205 Genève Lors de l’Exposition «Ensemble pour un avenir résilient et durable!» à la Maison Internationale des Associations (MIA): participez au 2030 SDGs Game! Il s’agit d’un atelier ludique qui incite à la réflexion et à la sensibilisation. Il est idéal pour renforcer la cohésion et rassembler un public mixte autour d’une même activité. Ce jeu de cartes multi-joueurs simule ce à quoi le monde pourrait ressembler en 2030 et souligne l’importance d’équilibrer les trois piliers des ODD de l’ONU que sont les personnes, la planète et la prospérité. Que vous contribuiez déjà activement aux objectifs de développement durable (ODD), ou que vous commenciez tout juste à découvrir les ODDs, tout le monde peut participer. C’est un excellent moyen de se connecter et de réfléchir ensemble autour de cet important sujet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T10:00:00+02:00

2022-10-20T12:30:00+02:00 SDGs Game

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Maison internationale des associations Adresse Rue des Savoises 15, 1205 Genève Jonction Ville Genève lieuville Maison internationale des associations Genève

Maison internationale des associations Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Atelier de sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD) Maison internationale des associations 2022-10-20 was last modified: by Atelier de sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD) Maison internationale des associations Maison internationale des associations 20 octobre 2022 genève Maison internationale des associations Genève

Genève