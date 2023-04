Ciné-échange : « Examen d’Entrée » (2007) de Marianne Bressy Maison internationale de Rennes, 4 mai 2023, Rennes.

Ciné-échange : « Examen d’Entrée » (2007) de Marianne Bressy Jeudi 4 mai, 18h00 Maison internationale de Rennes Entrée libre et gratuit sans réservation

Ce film documentaire raconte le parcours du combattant d’une jeune immigrée polonaise en France et montre qu’une intégration réussie ne dépend pas seulement de l’apprentissage de la langue mais aussi des liens sociaux et de la volonté de la société qui accueille.

La projection d’environ 50 minutes sera suivie d’un échange sur l’importance de la maitrise de la langue du pays d’accueil dans le processus d’intégration, et d’un pot de « convivialité »

La séance aura lieu le 4 mai à 18h à l’auditorium de la Maison Internationale de Rennes et a été organisée par l’association Polonia de Rennes et de Haute Bretagne en partenariat avec le comité de jumelage Rennes-Poznan, Candela Productions et la Maison Internationale de Rennes.

Maison internationale de Rennes 7 quai Chateaubriand Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

Film Polonia

Polonia