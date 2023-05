« Ce qui nous rassemble : quel socle commun pour l’identité européenne? » Maison internationale de Rennes, 13 avril 2023, .

Définir un socle commun pour l’Europe est une entreprise compliquée, en particulier pour les historiens. Car qu’est-ce que l’Europe d’avant l’Union Européenne ? Peut-on la délimiter géographiquement, proposer le récit de son histoire qui est nécessairement plurielle ? Dans une perspective culturelle, quels sont les éléments constitutifs d’un socle qui pourrait fonder l’identité européenne ?

Dans un premier temps, on évoquera les enjeux et les difficultés posés par cette idée de socle commun ; il y a en effet des dangers, dont nous a avertis l’histoire globale, à considérer que l’Europe a toujours joué un rôle prépondérant, ou bien à mettre en avant une identité historique plutôt qu’une autre.

Dans un second temps, on proposera des éléments fondateurs d’une identité européenne, en particulier autour de la notion d’héroïsation, de héros et de héroïnes qui est au cœur du projet de recherche développé par la Chaire Jean Monnet Rennes 2 sur la fabrique des héros.

