Transfert de militantes indépendantistes algériennes vers la prison des femmes (1954-1962). Conférence de Luc Thiébaut sur ce passé peu connu des Rennais.e.s. Maison internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Jeudi 9 mars à 18h30 à la Maison Internationale de Rennes Pendant la guerre d’indépendance, de nombreuses militantes et indépendantistes algériennes, FLN, communistes et MNA, arrêtées et condamnées en Algérie, furent transférées dans des centres pénitentiaires d’Algérie vers les prisons françaises dont Rennes. Ainsi, à Jacques-Cartier et à la prison des femmes, des condamné.e.s à mort à Alger furent emprisonné.e.s. Plusieurs s’évadèrent. Tou.te.s furent gracié.e.s en 1962. Dans le cadre des animations proposées pour la Journée Internationale des Droits des femmes, Champs de Justice et Rennes-Sétif proposent une conférence de Luc Thiébaut sur ce passé peu connu des Rennais.e.s. Luc Thiébaut est un ami de l’Algérie depuis 60 ans, pays sur lequel il donne de nombreuses conférences disporamas consultables sur le site : maisondelamediterrannéeerennes.com

