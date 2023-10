Découvrez la rénovation écologique de cette maison lors d’une visite et d’un atelier participatif Maison individuelle Gelos Catégories d’Évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques Découvrez la rénovation écologique de cette maison lors d’une visite et d’un atelier participatif Maison individuelle Gelos, 14 octobre 2023, Gelos. Découvrez la rénovation écologique de cette maison lors d’une visite et d’un atelier participatif Samedi 14 octobre, 14h30 Maison individuelle Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées nationales de l’architecture, les associations Camb’Adour et Chanvre Nouvelle-Aquitaine vous proposent de prendre part à la visite d’un chantier de rénovation écologique d’une maison individuelle des années 30, accompagnée par la Coopérative Habitat Eco Action. Des visites de 30 minutes sont prévues à 14h30 et à 16h.

Participez également à un atelier de construction de cloison en terre-paille sur ossature bois pour les curieux volontaires autour des visites. Choix de rénovation :

– Aménagement de combles perdus, isolation de rampants en laine de bois.

– Matériaux de réemploi (portes intérieures).

– Matériaux locaux (terre du terrain et du voisin, solives et voliges en Douglas de la vallée d’Ossau, escalier en frêne béarnais).

– Correction thermique intérieure en terre-chanvre projeté.

– Cloisons en terre-paille sur ossature bois.

– Faux-plafonds en BA18 sur ossatures bois. Maison individuelle 14 cours de la Marne, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Maison individuelle des années 30 en rénovation écologique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

