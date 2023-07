Atelier « Le jardinier d’Argenteuil » à la Maison Impressionniste Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Atelier « Le jardinier d’Argenteuil » à la Maison Impressionniste Samedi 16 septembre, 14h00 Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Accès libre selon les places disponibles

Atelier décoration d’un cache-pot et plantation de graines de coquelicots pour toute la famille.

A l’aide de différents matériaux et de votre imagination, décorez votre cache-pot et repartez avec quelques graines de coquelicots à planter vous-mêmes!

Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil 21 Boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

