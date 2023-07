Atelier collaboratif « Coquelic’street » à la Maison Impressionniste Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise Atelier collaboratif « Coquelic’street » à la Maison Impressionniste Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil. Atelier collaboratif « Coquelic’street » à la Maison Impressionniste 16 et 17 septembre Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Accès libre sous réserve des places disponibles Atelier collaboratif sur les deux jours des Journées européennes du patrimoine. Reproduisez en pochoir le célèbre tableau des « Coquelicots » de Claude Monet.

Sur deux jours en continu, ajoutez votre pierre à l’édifice en reproduisant l’œuvre emblématique de la période argenteuillaise de Claude Monet. A l’aide de pinceaux, de vos doigts, de coton tiges, de bombes de peinture et de bonne humeur relevons ensemble ce joyeux défi ! Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil 21 Boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

