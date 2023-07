Découverte de la Maison Impressionniste d’Argenteuil Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Découverte de la Maison Impressionniste d'Argenteuil
16 et 17 septembre
Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil
Argenteuil, 16 septembre 2023

Entrée libre sans réservation. Possibilité d'attente. Pour sa deuxième participation aux Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la demeure argenteuillaise du célèbre peintre Claude Monet.

Situé en face de la gare ferroviaire, le pavillon où réside la famille Monet de 1874 à 1878, est désormais occupé par un espace culturel intimiste qui explore les liens entre le peintre et la ville. Allures de chalet suisse, coquet volets verts, façade rose pale, la Maison Impressionniste Claude Monet évoque la présence du maître à Argenteuil à travers un parcours accessible à tous, sonore, interactif, numérique et immersif. Au programme : découverte d’une scénographie innovante inspirée des intérieurs typiques du XIXe siècle, mêlant l’esprit des chefs d’oeuvres de Monet à l’histoire d’Argenteuil. Dans le jardin profitez de nos ateliers et démonstrations ! A l’occasion des 150 ans du tableau « Les coquelicots » peint à Argenteuil, la Maison Impressionniste vous propose une découverte florale et interactive pour toute la famille. La Maison Impressionniste est soumise à une jauge de sécurité, la réservation n’est pas nécessaire. L’entrée sera libre selon les places disponibles. Possibilité d’attente. Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil 21 Boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

