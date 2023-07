Live-painting à la Maison Impressionniste avec l’Académie Argentolienne Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Live-painting à la Maison Impressionniste avec l’Académie Argentolienne 16 et 17 septembre Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil Entrée libre

Dans le jardin de la Maison Impressionniste, ancienne demeure du célèbre peintre Claude Monet, faites connaissance avec l’Académie Argentolienne et leurs artistes peintres aquarellistes et pastellistes qui s’inspiront du lieu pour leurs esquisses et toiles.

Maison Impressionniste – Claude Monet Argenteuil 21 Boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville d’Argenteuil