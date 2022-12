Maison illuminée Kilstett Kilstett, 16 décembre 2022, Kilstett Office de Tourisme du Pays Rhénan Kilstett.

Inauguration le 25 novembre à 18h. Venue du Père Noël les 17 et 18 décembre de 16h30 à 19h et le 24 décembre de 16h30 à 18h. Luc et Laura ont transformé la maison de leur grand-mère, en un véritable royaume de Noël. Un spectacle magique, qui dès la tombée de la nuit s’illumine de mille feux ( 1500 leds) et attire tous les promeneurs et enfants du village et d’ailleurs. Sur le portail extérieur de la maison, une boîte aux lettres du Père Noël permet aux petits comme aux grands de glisser leur missive.

