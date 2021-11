Sandillon 290 rue du Dhiot Sandillon Maison illuminée de Sandillon 290 rue du Dhiot Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

On se retrouve pour une nouvelle année d’illumination incroyable. La Maison illuminée de Sandillon sera ouverte au public. Beaucoup de surprises seront au rendez-vous. Pour la bienveillance de tous des petites règles de sécurité seront à respecter : Le port du masque sera obligatoire à chaque entrée jusqu’à la sortie de la visite, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée. Nos petits lutins qui viendront accompagnés de leurs parents auront des chocolats de Noël. Maison illuminée de Sandillon 290 rue du Dhiot 290 Rue du Dhiot, Sandillon Sandillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T16:30:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T16:30:00 2021-12-02T19:30:00;2021-12-03T16:30:00 2021-12-03T19:30:00;2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T19:30:00;2021-12-05T16:30:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T16:30:00 2021-12-06T19:30:00;2021-12-07T16:30:00 2021-12-07T19:30:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T16:30:00 2021-12-09T19:30:00;2021-12-10T16:30:00 2021-12-10T19:30:00;2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T19:30:00;2021-12-12T16:30:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T16:30:00 2021-12-13T19:30:00;2021-12-14T16:30:00 2021-12-14T19:30:00;2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T16:30:00 2021-12-16T19:30:00;2021-12-17T16:30:00 2021-12-17T19:30:00;2021-12-18T16:30:00 2021-12-18T19:30:00;2021-12-19T16:30:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T16:30:00 2021-12-20T19:30:00;2021-12-21T16:30:00 2021-12-21T19:30:00;2021-12-22T16:30:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T16:30:00 2021-12-23T19:30:00;2021-12-24T16:30:00 2021-12-24T19:30:00;2021-12-25T16:30:00 2021-12-25T19:30:00;2021-12-26T16:30:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T16:30:00 2021-12-27T19:30:00;2021-12-28T16:30:00 2021-12-28T19:30:00;2021-12-29T16:30:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T16:30:00 2021-12-30T19:30:00;2021-12-31T16:30:00 2021-12-31T19:30:00;2022-01-01T16:30:00 2022-01-01T19:30:00;2022-01-02T16:30:00 2022-01-02T19:00:00;2022-01-03T16:30:00 2022-01-03T19:30:00;2022-01-04T16:30:00 2022-01-04T19:30:00;2022-01-05T16:30:00 2022-01-05T19:00:00

