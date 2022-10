La maison illuminée de Lailly en Val Maison illuminée de Lailly en Val Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

La maison illuminée de Lailly en Val Maison illuminée de Lailly en Val, 4 décembre 2022, Lailly-en-val. La maison illuminée de Lailly en Val 4 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Maison illuminée de Lailly en Val Magie de Noël ! Maison illuminée de Lailly en Val 28 Rue de la Trépinière, Lailly-en-val Lailly-en-val Chaque début du mois de décembre, il est impossible de passer à côté de la maison de Léa et Axel située rue de la Trépinière à Lailly-en-Val. À l’approche de Noël, elle se transforme en une véritable maison illuminée. Guirlandes lumineuses, sapins, décorations et chalet du Père Noël investissent le jardin de ce jeune couple, passionné par Noël comme vous pouvez vous en douter. Depuis 2018, la maison transporte les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux chaque année, dans la féerie des fêtes de fin d’année.

