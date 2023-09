Venez visiter la « maison hybride » « Maison hybride » Cassagnes-Bégonhès Catégories d’Évènement: Aveyron

Cassagnes-Bégonhès Venez visiter la « maison hybride » « Maison hybride » Cassagnes-Bégonhès, 6 octobre 2023, Cassagnes-Bégonhès. Venez visiter la « maison hybride » Vendredi 6 octobre, 14h00 « Maison hybride » Gratuit. Sur inscription. La « Maison hybride » est un projet réalisé en auto-construction. Cette réhabilitation / extension sur la base d’un mur en pierre a été l’occasion de tester les techniques de mur ossature bois, remplissage terre paille et isolation chaux-chanvre. « Maison hybride » 12120 Cassagnes-Bégonhes Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/mois-archi-caue12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00 ©CAUE de l’Aveyron Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Cassagnes-Bégonhès Autres Lieu « Maison hybride » Adresse 12120 Cassagnes-Bégonhes Ville Cassagnes-Bégonhès Departement Aveyron Lieu Ville « Maison hybride » Cassagnes-Bégonhès latitude longitude 44.169551;2.530109

« Maison hybride » Cassagnes-Bégonhès Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassagnes-begonhes/