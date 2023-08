Maison Huard Maison Huard Châteaubriant Catégories d’Évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique Maison Huard Maison Huard Châteaubriant, 16 septembre 2023, Châteaubriant. Maison Huard 16 et 17 septembre Maison Huard Entrée libre En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins et crée un atelier à châteaubriant. Ses fils transformeront l’entreprise artisanale en une grande société industrielle de machinisme agricole. Vous pourrez découvrir dans la Maison Huard, une exposition permanente qui vous donnera des éléments essentiels sur l’essor extraordinaire de cette entreprise castelbriantaise. Maison Huard 6, rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr Espace muséographique et de mémoire consacré à l’histoire de l’entreprise Huard de 1863 à 1987. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

