Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Radio citius, altius, fortius » de Merlot Dimanche 6 août, 16h30 Maison Hoche Entrée libre

« Citius Altius Fortius » signifie « plus vite plus haut plus fort ». Le spectacle emprunte la forme d’une émission sportive décalée, informative et drôle.

L’équipe mixte est composée d’un musicien chanteur, d’un beatboxer et deux acrobates

Les sports sont traités par le mouvement des corps, évoquant l’acrobatie, la chorégraphie et l’énergie, la force, l’endurance, la concentration, l’adresse, la grâce…, mais aussi par le texte qui évoque les grandes qualités mentales demandées aux sportifs, respect, détermination, courage et générosité.

Maison Hoche 100 rue Hoche 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de quartier

2023-08-06T16:30:00+02:00 – 2023-08-06T17:30:00+02:00

©Merlot