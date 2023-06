Festival des Essentiels 2023 : danse verticale « Environnement vertical » de Retouramont Maison Hoche Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Festival des Essentiels 2023 : danse verticale « Environnement vertical » de Retouramont Maison Hoche Montreuil, 6 août 2023, Montreuil. Festival des Essentiels 2023 : danse verticale « Environnement vertical » de Retouramont Dimanche 6 août, 15h30 Maison Hoche Entrée libre Environnement vertical est une pièce chorégraphique aérienne pour deux danseuses en confrontation avec la matière. Cette matière peut être l’autre, mais aussi la paroi de l’immeuble… ou encore le vide, moins palpable, mais tout aussi existant, visible et concret.

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans son domaine. Maison Hoche 100 rue Hoche 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de quartier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:30:00+02:00 – 2023-08-06T16:30:00+02:00

2023-08-06T15:30:00+02:00 – 2023-08-06T16:30:00+02:00 ©Retouramont Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison Hoche Adresse 100 rue Hoche 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Maison Hoche Montreuil

Maison Hoche Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Festival des Essentiels 2023 : danse verticale « Environnement vertical » de Retouramont Maison Hoche Montreuil 2023-08-06 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : danse verticale « Environnement vertical » de Retouramont Maison Hoche Montreuil Maison Hoche Montreuil 6 août 2023