Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Kotésope » de la Cie BaRoda Maison Hoche Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Kotésope » de la Cie BaRoda Maison Hoche Montreuil, 6 août 2023, Montreuil. Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Kotésope » de la Cie BaRoda Dimanche 6 août, 15h00, 17h30 Maison Hoche Entrée libre Ésope, ce grec que l’on disait venu d’Afrique, a inspiré Jean de La fontaine en produisant ses fables 6 siecles avant JC. Les fables sont ici jouées pour des enfants comme des adultes, par le duo malien formé par Van, qui interprète en bambara et Alladji, qui joue en français. Ils reprennent pour cela la forme du kotèba, farce satirique de critique sociale très populaire au Mali. Maison Hoche 100 rue Hoche 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de quartier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T15:30:00+02:00

2023-08-06T17:30:00+02:00 – 2023-08-06T18:30:00+02:00 ©BaRoda Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison Hoche Adresse 100 rue Hoche 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Maison Hoche Montreuil

Maison Hoche Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Kotésope » de la Cie BaRoda Maison Hoche Montreuil 2023-08-06 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Kotésope » de la Cie BaRoda Maison Hoche Montreuil Maison Hoche Montreuil 6 août 2023