Visite guidée gratuite sur réservation. Attention, places limitées, merci de communiquer votre nom et votre numéro de téléphone avec le créneau d’1h souhaité (samedi 14/10 14h-16h et dimanche 15/10 14-16h).

Journées nationales de l’architecture Maison Hikari 3 ter avenue de la République 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Gares Robinson ou Sceaux du RER B, Bus arrêt Mairie de Sceaux

La maison de ville, de deux logements et ses espaces partagés, a été réalisée avec un système mixte ossature bois – poteau/poutre. Elle est entièrement conçue en matériaux Biosourcés (ossature, isolant, bardage, aménagements intérieurs…) avec des aménagements extérieurs paysagers 100% perméables permettant une gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Visite de la maison familiale « HIKARI », ses espaces partagés et son atelier d'architectes

