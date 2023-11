6ème salon artistique « Cap sur St Val » Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, 25 novembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Salon artistique « CAP » (Culture, Arts et Patrimoine) à la maison Henri IV.

Evènement en 3 parties :

– Coup de projecteur à l’artiste ukrainienne Veronika Unochko

– Le salon artistique : un dizaine d’artistes locaux exposera chacun deux oeuvres. Le public est appelé à voter pour l’artiste ayants sa préférence

Ils sont accompagnés par les oeuvres de Nicole Jacques, invitée d’honneur, suite au vote du public lors de la 5ème édition fin 2022.

– Exposition des associations culturelles valeriquaises (le vieux st Valery, st val focale, st Valery contacts et APAVR) réunies autour du thème commun : SPORT. Chacune apporte ses regards sur cette vaste thématique.

A la maison Henri IV. ouvert les ve ndredis, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h.

Entrée libre.

Vendredi 2023-11-25 fin : 2024-01-07 . .

Maison Henri IV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



CAP » (Culture, Arts and Heritage) art fair at the Maison Henri IV.

Event in 3 parts:

– Spotlight on Ukrainian artist Veronika Unochko

– The art show: a dozen local artists will each exhibit two works. The public is invited to vote for the artist they prefer

They are accompanied by the works of Nicole Jacques, guest of honor, following the public vote for the 5th edition at the end of 2022.

– Exhibition of Valeriquais cultural associations (le vieux st Valery, st val focale, st Valery contacts and APAVR) united around a common theme: SPORT. Each association brings its own perspective to this vast theme.

At the Maison Henri IV. open Friday, Saturday and Sunday, 10.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm.

Free admission

Feria de arte « CAP » (Cultura, Arte y Patrimonio) en la Maison Henri IV.

Evento en 3 partes:

– La artista ucraniana Veronika Unochko en primer plano

– La feria de arte: una docena de artistas locales expondrán dos obras cada uno. Se invita al público a votar por su artista favorito

Se acompañarán de obras de Nicole Jacques, invitada de honor, tras la votación del público en la 5ª edición a finales de 2022.

– Exposición de las asociaciones culturales de Valeriquais (le vieux st Valery, st val focale, st Valery contacts y APAVR) reunidas en torno a un tema común: el DEPORTE. Cada asociación aporta su propia perspectiva a este vasto tema.

Abierto los miércoles, sábados y domingos de 10.30 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 h.

Entrada gratuita

Kunstmesse « CAP » (Culture, Arts and Heritage) im Haus Henri IV.

Veranstaltung in drei Teilen:

– Scheinwerferlicht auf die ukrainische Künstlerin Veronika Unochko

– Der Kunstsalon: Ein Dutzend lokaler Künstler stellt jeweils zwei Werke aus. Das Publikum ist aufgerufen, für den Künstler seiner Wahl zu stimmen

Sie werden von den Werken von Nicole Jacques begleitet, die nach der Abstimmung des Publikums bei der 5. Ausgabe Ende 2022 als Ehrengast eingeladen wurde.

– Ausstellung der Kulturvereine von Valeria (le vieux st Valery, st val focale, st Valery contacts und APAVR), die sich um das gemeinsame Thema « Sport » versammelt haben. Jeder bringt seinen Blick auf dieses breite Thema ein.

Im Haus Henri IV. Geöffnet freitags, samstags und sonntags von 10:30 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Freier Eintritt

