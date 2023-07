Exposition collective d’Artistes Internationaux « Polenovo A-I-R / 10 ans de résidences artistiques » Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, 30 septembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

« Polenovo A-I-R / 10 ans de résidences artistiques » – Exposition collective d’Artistes Internationaux

A la fin du XIXème, nombre de peintres russes dits « Ambulants » ont posé leurs chevalets sur la côte du Pays de Caux, dont Vassili Dmitrievitch Polenov.

La réserve naturelle de 800 hectares de celui-ci est devenue Musée-Domaine National et depuis quelques années accueille des Artistes choisis de nombreux pays en résidence artistique.

L’exposition présente quelques œuvres de la grande majorité de ces Artistes et propose des regards contemporains souvent portés sur la notion du paysage.

A la Maison Henri IV. Entrée libre.

Horaires d’ouverture : du vendredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Maison Henri IV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



« Polenovo A-I-R / 10 years of artistic residencies » – Group exhibition of international artists

At the end of the 19th century, a number of Russian painters, including Vassili Dmitrievitch Polenov, set down their easels on the Pays de Caux coast.

The 800-hectare nature reserve has become a National Museum-Domain, and in recent years has welcomed artists from many countries for artistic residencies.

The exhibition presents a selection of works by the vast majority of these artists, offering a contemporary take on the notion of landscape.

At the Maison Henri IV. Free admission.

Opening hours: Friday to Sunday and public holidays, 10.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm

« Polenovo A-I-R / 10 años de residencias artísticas » – Exposición colectiva de artistas internacionales

A finales del siglo XIX, varios pintores rusos conocidos como « Ambulantes » instalaron sus caballetes en la costa del Pays de Caux, entre ellos Vassili Dmitrievitch Polenov.

Esta reserva natural de 800 hectáreas se ha convertido en un Dominio-Museo Nacional, y desde hace algunos años acoge a artistas de numerosos países para residencias artísticas.

La exposición presenta una selección de obras de la gran mayoría de estos artistas, que ofrecen una visión contemporánea de la noción de paisaje.

En la Maison Henri IV. Entrada gratuita.

Horario: de viernes a domingo y festivos, de 10.30 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.00 h

« Polenovo A-I-R / 10 Jahre Kunstresidenzen » – Gruppenausstellung internationaler Künstlerinnen und Künstler

Jahrhunderts stellten viele russische Maler, die sogenannten « Ambulanten », ihre Staffeleien an der Küste des Pays de Caux auf, darunter auch Wassili Dmitrijewitsch Polenow.

Sein 800 Hektar großes Naturschutzgebiet wurde zum Nationalmuseum und beherbergt seit einigen Jahren ausgewählte Künstler aus vielen Ländern als Künstler in Residenz.

Die Ausstellung zeigt einige Werke der meisten dieser Künstler und präsentiert zeitgenössische Sichtweisen, die sich oft mit dem Begriff der Landschaft beschäftigen.

In der Maison Henri IV. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr

