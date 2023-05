Visite guidée de la maison Henri IV Maison Henri IV, 9 août 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections tous les mercredis en juillet et août à 11h.

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche. Découverte de la façade de la Maison Henri IV suivie par un parcours dans ses salles et collections pour voyager dans l’Histoire de la ville et du patrimoine cauchois.

Tarif 5€, gratuit/-10 ans.

2023-08-09 à 11:00:00

Maison Henri IV Quai d’Aval

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the Maison Henri IV and its collections every Wednesday in July and August at 11am.

This Renaissance style building, built in 1540, offers a permanent exhibition on local history, Cauchois heritage and the history of fishing. Discover the façade of the Maison Henri IV followed by a tour of its rooms and collections to travel through the history of the town and the heritage of the Cauchois.

5? fee, free for children under 10

Visita guiada de la Maison Henri IV y sus colecciones todos los miércoles de julio y agosto a las 11 h.

Este edificio renacentista con entramado de madera, construido en 1540, alberga una exposición permanente sobre la historia local, el patrimonio de los Cauchois y la historia de la pesca. Descubra la fachada de la Maison Henri IV seguida de un recorrido por sus salas y colecciones para viajar por la historia de la ciudad y el patrimonio de los Cauchois.

5? de entrada, gratis para los menores de 10 años

Führungen durch das Maison Henri IV und seine Sammlungen jeden Mittwoch im Juli und August um 11 Uhr.

Dieses 1540 erbaute Fachwerkgebäude im Renaissancestil bietet eine Dauerausstellung über die lokale Geschichte, das Kulturerbe der Cauchois und die Geschichte der Fischerei. Entdecken Sie die Fassade des Maison Henri IV, gefolgt von einem Rundgang durch die Säle und Sammlungen, um eine Reise durch die Geschichte der Stadt und des Kulturerbes der Cauchois zu unternehmen.

Preis 5 ?, kostenlos für 10-Jährige

