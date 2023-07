Exposition « St Valery d’hier et d’aujourd’hui » Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, 9 août 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Exposition par l’association valeriquaise « le Vieux St Valery » « naissance et évolution du port de St Valery en caux »

A la Maison Henri IV. Entrée libre.

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h..

Vendredi 2023-08-09 fin : 2023-08-20 . .

Maison Henri IV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Exhibition by the Valeriquaise association « le Vieux St Valery » « birth and evolution of the port of St Valery en caux »

At Maison Henri IV. Free admission.

Opening hours: Wednesday to Sunday and public holidays, 10.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm.

Exposición de la asociación valeriquense « le Vieux St Valery » « nacimiento y evolución del puerto de St Valery en caux »

En la Maison Henri IV. Entrada gratuita.

Horario: de miércoles a domingo y festivos, de 10.30 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Ausstellung des Vereins « Le Vieux St Valery » über « Entstehung und Entwicklung des Hafens von St Valery en caux »

In der Maison Henri IV. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche