Visite guidée « une ville et la mer » Maison Henri IV, 30 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Visite guidée de St Valery en Caux « une ville et la mer » pour découvrir l’histoire de la ville au fil des siècles au travers de sa relation intime avec la mer lors qu’ne déambulation dans le Vieux quartiers .

Tous les dimanches en juillet et août à 11h.

RDV à la maison Henri IV.

Tarif 6€ (gratuit/-10 ans).

2023-07-30 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Maison Henri IV Quai d’aval

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of St Valery en Caux « a city and the sea » to discover the history of the city over the centuries through its intimate relationship with the sea during a stroll in the old town.

Every Sunday in July and August at 11am.

Meeting point at the Henri IV house.

Price 6? (free for children under 10)

Visita guiada de St Valery en Caux « una ciudad y el mar » para descubrir la historia de la ciudad a lo largo de los siglos a través de su íntima relación con el mar durante un paseo por el casco antiguo.

Todos los domingos de julio y agosto a las 11 h.

Punto de encuentro en la Maison Henri IV.

Precio 6? (gratuito para los menores de 10 años)

Geführte Besichtigung von St Valery en Caux « Eine Stadt und das Meer », um die Geschichte der Stadt im Laufe der Jahrhunderte anhand ihrer engen Beziehung zum Meer bei einem Spaziergang durch das alte Viertel zu entdecken.

Jeden Sonntag im Juli und August um 11 Uhr.

Treffpunkt am Haus Henri IV.

Preis 6 ? (kostenlos für Kinder unter 10 Jahren)

