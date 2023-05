Exposition « Un monde étrange » Maison Henri IV, 29 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

« Un monde étrange »

Œuvres de Virginie CHAPEL

Virginie Chapel puise son goût pour les monstres et bestioles imaginaires dans ses souvenirs d’enfance au coin du feu à écouter les histoires de sa grand-mère. Depuis, elle aime les voyages, les découvertes et les mystères qui en découlent.

Son bestiaire a pris vie en 2015. Victime d’un attentat (Charlie Hebdo), elle y a rencontrée deux monstres. Il fallait qu’elle les apprivoise et les transforme en chose acceptable et supportable.

Son cabinet de curiosités est une grotte à intention. Elle y met ses peurs et ses souffrances, mais aussi son espoir à une vie banale retrouvée.

A la Maison Henri IV. Entrée libre.

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h..

Vendredi 2023-07-29 à ; fin : 2023-09-17 . .

Maison Henri IV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



« A strange world

works of Virginie CHAPEL

Virginie Chapel draws her taste for monsters and imaginary creatures from her childhood memories of listening to her grandmother’s stories by the fire. Since then, she has loved travel, discoveries and the mysteries that come with them.

Her bestiary came to life in 2015. Victim of an attack (Charlie Hebdo), she met two monsters. She had to tame them and transform them into something acceptable and bearable.

Her cabinet of curiosities is a cave of intention. She puts there her fears and her sufferings, but also her hope for a normal life again.

At the Maison Henri IV. Free entrance.

Opening hours: Wednesday to Sunday and holidays from 10:30 am to 12:30 pm and 2 pm to 6 pm.

« Un mundo extraño

obras de Virginie CHAPEL

Virginie Chapel extrae su gusto por los monstruos y las criaturas imaginarias de los recuerdos de su infancia, cuando escuchaba los cuentos de su abuela junto al fuego. Desde entonces, le encantan los viajes, los descubrimientos y los misterios que los acompañan.

Su bestiario cobró vida en 2015. Víctima de un atentado (Charlie Hebdo), conoció a dos monstruos. Tuvo que domarlos y transformarlos en algo aceptable y soportable.

Su gabinete de curiosidades es una cueva de intenciones. En él deposita sus miedos y sufrimientos, pero también su esperanza de volver a tener una vida normal.

En la Maison Henri IV. Entrada gratuita.

Horario: de miércoles a domingo y festivos de 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

« Eine seltsame Welt »

werke von Virginie CHAPEL

Virginie Chapel schöpft ihre Vorliebe für Monster und Fantasietiere aus ihren Kindheitserinnerungen, als sie am Kamin saß und den Geschichten ihrer Großmutter lauschte. Seitdem liebt sie Reisen, Entdeckungen und die Geheimnisse, die sich daraus ergeben.

Ihr Bestiarium wurde 2015 zum Leben erweckt. Als Opfer eines Attentats (Charlie Hebdo) begegnete sie dort zwei Monstern. Sie musste sie zähmen und sie in etwas Akzeptables und Erträgliches verwandeln.

Ihr Kuriositätenkabinett ist eine Höhle mit Absichten. Sie bringt dort ihre Ängste und Leiden unter, aber auch ihre Hoffnung auf ein wiedergefundenes banales Leben.

In der Maison Henri IV. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

