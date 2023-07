Visite guidée de la Maison Henri IV Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, 1 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections.

Cet édifice, à pans de bois construit en 1540, de style Renaissance, propose une exposition permanente sur l’histoire locale, le patrimoine cauchois et l’histoire de la pêche. Découverte de la….

Mercredi 2023-07-01 11:00:00 fin : 2023-08-31 12:30:00. EUR.

Maison Henri IV Quai d’Aval

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the Maison Henri IV (Henri IV House) and its collections.

Booking recommended.

Limited to 9 people, face covering required.

Visita guiada de la Maison Henri IV y sus colecciones.

Este edificio renacentista con entramado de madera, construido en 1540, alberga una exposición permanente sobre la historia local, el patrimonio de la región de Cauchois y la historia de la pesca. Descubra la…

Geführte Besichtigung des Maison Henri IV und seiner Sammlungen.

Dieses 1540 erbaute Fachwerkgebäude im Renaissancestil bietet eine Dauerausstellung über die lokale Geschichte, das Kulturerbe der Cauchois und die Geschichte des Fischfangs. Entdeckung der…

