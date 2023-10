STILL LIFE MAISON HANTÉE Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Depuis déjà de longues anneés, ce trio de la region d’Aix-en-provence écume les clubs du Pays. Marshall allume, Strato branchée, Wha-wha & fuzz enclanchés & c’est parti pour 2 heures d’un rock puissant aux accents seventies, pouvant se laisser aller à de longues impros psychedeliques ou calmer le jeu en vivant un blues.

On pourra reconnaitre dans leur musique les influences de Jimi, Purple, Stones, Cream ou encore Mountain.

MAISON HANTÉE 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

rock psyché