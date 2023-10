BOEUF MUSICAL MAISON HANTÉE Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille BOEUF MUSICAL MAISON HANTÉE Marseille, 23 novembre 2023, Marseille. BOEUF MUSICAL Jeudi 23 novembre, 21h00 MAISON HANTÉE Boeuf musical animé par Michel et Bernard. MAISON HANTÉE 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00 jam session Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu MAISON HANTÉE Adresse 10 rue Vian, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MAISON HANTÉE Marseille latitude longitude 43.294709;5.383769

MAISON HANTÉE Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/