Guillaume de Rubrouck missionné par le Roi Saint Louis en Mongolie vous fera part de son voyage qui a duré de 1253 à 1255. Vous découvrirez également la Mongolie, son mode de vie et ses coutumes. Visite guidée à 15h. Maison Guillaume de Rubrouck – 78 Route de Broxeele – 59285 Rubrouck 78, Route de Broxeele 59285 Rubrouck Rubrouck 59285 Nord 06 40 08 66 07 http://www.guillaumederubrouck.fr Guilllaume de Rubrouck, moine franciscain du XIIIe siècle fut missionné par le Roi Saint Louis pour se rendre en Mongolie. Son voyage dura de 1253 à 1255. De ce voyage résultera un jumelage unique en France et une ville de Mongolie Bulgan (Khovd). Vous pourrez également découvrir la culture mongole. Parking face au musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

